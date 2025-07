Ucraina telefonata di oltre due ore Macron-Putin | servono cessate il fuoco e negoziati

Dopo oltre due ore di dialogo, Macron e Putin tornano a confrontarsi direttamente, affrontando temi cruciali come il conflitto in Ucraina e la questione nucleare iraniana. Un incontro che segna un passo importante verso il dialogo internazionale in tempi di tensioni crescenti. La speranza è che queste conversazioni possano portare a un cessate il fuoco e a negoziati concreti, per una pace duratura e stabile.

(Adnkronos) – Lungo colloquio telefonico oggi, martedì 1 luglio, tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin. Al centro della telefonata di oltre 2 ore tra i capi di Stato, tornati ad un contatto diretto dopo 3 anni abbondanti, la guerra tra Russia e Ucraina e il programma nucleare dell'Iran, colpito dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

