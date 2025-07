LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 7-6 7 6-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il romano vince in scioltezza sul campo-16!

Nel cuore di Wimbledon 2025, Flavio Cobolli si aggiudica con autorità il match sul campo 16, dimostrando grande solidità e determinazione. In meno di due ore, il romano ha superato l'avversario kazako, sfruttando al meglio le seconde di servizio e regalando un'ottima prova di carattere. Continua a seguirci per aggiornamenti e analisi di questo emozionante torneo che promette grandi sorprese.

19.20 Prestazione autorevole di Cobolli, dunque, che in 1 ora e 48 minuti di gioco ha piegato un avversario che esclusivamente al servizio ha trovato le soluzioni ai problemi proposti da Flavio. 14 gli ace del kazako rispetto agli 11 dell'italiano, che ha avuto però una netta prevalenza nei punti ottenuti con la seconda di servizio: 74% rispetto al 45 di Zhukayev. Per Cobolli anche l'81% dei punti vinti con la prima rispetto al 75% del rivale, mettendo a segno 11 ace contro i 14 del rivale. Alla fine della fiera 36 vincenti e 18 errori non forzati per l'azzurro rispetto ai 24 winners e 30 gratuiti di Zhukayev.

In questa notizia si parla di: cobolli - zhukayev - diretta - wimbledon

