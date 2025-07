Auto | immatricolazioni giugno -17,44% a 132.192 unità

Il mercato automobilistico italiano attraversa un momento di forte contrazione, con le immatricolazioni di giugno che segnano un calo del 17,44%, raggiungendo 132.192 unità. Nonostante la diminuzione complessiva, i trasferimenti di proprietà mostrano una lieve ripresa, aumentando del 4,44%. Questi dati riflettono le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione, che richiede strategie innovative per rilanciare la domanda e sostenere la crescita.

Milano, 1 lug. (askanews) – Mercato dell’auto in forte calo a giugno. Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono diminuite del 17,44% a 132.192 unità. Nel primo semestre la flessione è del 3,58% a 854.690 auto. I trasferimenti di proprietà sono stati 439.475 a fronte di 420.804 passaggi registrati a giugno 2024, con un aumento del 4,44%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 571.666 auto, ha interessato per il 23,12% vetture nuove e per il 76,88% vetture usate. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it