Guasto alle linee telefoniche comunicazione in ginocchio nella Valle Telesina

Un black-out inaspettato ha seminato il caos nelle comunicazioni della Valle Telesina, lasciando senza linea i comuni di San Salvatore Telesino, Telese Terme, Solopaca e Melizzano. Dalle prime ore di questa mattina, sia rete fissa che mobile sono completamente ferme a causa di un guasto alla centrale di smistamento dati. La situazione, insolita e frustrante, evidenzia quanto siano fondamentali le nostre connessioni quotidiane...

Tempo di lettura: 2 minuti Pesante disservizio telefonico in molti comuni della Valle Telesina. Dalle 10 di oggi non c'è accesso sia alla rete fissa che mobile per tutte le utenze dei Comuni di San Salvatore Telesino, Telese Terme, Solopaca e Melizzano. A causare il black out telefonico sarebbe stata un guasto ad una centrale telefonica di smistamento dati della rete. La cosa singolare è che le chiamate in partenza da Benevento, ad esempio, vengono ricevute a San Salvatore Telesino, mentre è impossibile il percorso contrario. Siamo infatti riusciti a raggiungere con il telefonino il Sindaco Fabio Romano di San Salvatore Telesino che ha confermato il black out.

