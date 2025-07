Vinicio Capossela sul palco di Musicultura incanta con Bardamù

Sul suggestivo palco dello Sferisterio di Macerata, Vinicio Capossela ha incantato il pubblico di Musicultura con la sua interpretazione di "Bardamù". La sua passione per questo luogo e la musica si sono fuse in un momento magico, trasformando il concerto in un'esperienza unica. Capossela ci ricorda che la cultura è come una coltura biologica, viva e in continua evoluzione. Un evento che resterà nel cuore di tutti gli appassionati.

Macerata, 1 lug. (askanews) - Sul palco dello Sferisterio di Macerata, Vinicio Capossela davanti al pubblico della XXXVI edizione di Musicultura esegue "Bardamù". "Io sono molto affezionato a questo luogo - ha detto Capossela - Il palco di Musicultura è un palco vivo. La cultura la intendo proprio come coltura biologica, vedere cosa c'è di vivo nell'organismo musicale di eventi italiani". Vinicio Capossela è stato tra gli ospiti d'eccezione di Musicultura, insieme a Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Tricarico e Valerio Lundini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vinicio Capossela sul palco di Musicultura incanta con "Bardamù"

MACERATA - Domani sera con il grande cantautore, che riceverà il premio istituito da Unimc e Unicam, ci saranno Francesco Tricarico e Vinicio Capossela. Sul palco anche gli otto finalisti che si contendono l'assegno da 20mila euro Vai su Facebook

