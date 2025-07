Quando la storia non si ripete | chiavi per capire il moderato pass through valutario

Quando la storia non si ripete, il mondo economico si svela con sfumature sorprendenti. La frase di Simon Kuznets ci invita a riflettere sulla complessità dei paesi e delle loro dinamiche, come nel caso dell’Argentina e del suo “cepo cambiario”. Si tratta di uno strumento che, sebbene semplice in apparenza, racchiude in sé le sfide e le peculiarità di un’economia in continua evoluzione. Un esempio che illustra perfettamente come le misure, anche le più intuitive, siano il riflesso di contesti più ampi e articolati.

"Esistono quattro tipi di paesi: sviluppati, in via di sviluppo, il Giappone e l'Argentina". Questa frase di Simon Kuznets è stata spesso utilizzata per illustrare la complessità del comportamento dell'economia argentina, a maggior ragione per chi vive all'estero. Uno degli elementi che meglio riflette questa particolarità è il cosiddetto "cepo cambiario", una misura che qualsiasi cittadino argentino saprebbe spiegare, ma che risulta estremamente difficile da comprendere per chi non è del paese. Il " cepo " è in realtà una regolamentazione che vieta praticamente l'acquisto di dollari a persone e imprese.

Bombe su tv di Stato a Teheran: «È strage». L'Iran annuncia un nuovo raid. Netanyahu: «Non escludiamo di uccidere Khamenei per porre fine a guerra». I Pasdaran: «Pronti al peggior attacco della storia»

