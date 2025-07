battiti live 2025 lite tra due cantanti per colpa di una ex

L’atmosfera di festa e musica di Battiti Live 2025 si è improvvisamente fatta tesa. Tra risate e accordi, due cantanti sono finiti nel mirino di una lite tra malumori e tensioni nate a causa di una ex. Le registrazioni delle puntate, in onda su Canale 5 dal 7 luglio, sono state segnate da discussioni che svelano quanto un rapporto personale possa influenzare anche il palcoscenico. Scopriamo cosa è successo dietro le quinte di questo evento musicale.

Malumori e discussioni nel backstage di Battiti Live 2025, l’evento musicale in onda su Canale 5 dal prossimo 7 luglio. Le puntate sono state registrate nei giorni scorsi e pare che non tutto sia filato liscio tra i cantanti presenti all’evento, condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi con la collaborazione di Alvin e Nicolò De Devitiis. Lite tra due cantanti al Battiti Live 2025. Stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, a Battiti Live “due famosi cantanti italiani sono stati visti discutere animatamente poco prima di salire sul palco”. Pare che la tensione “sia nata da un presunto flirt di uno dei due con un’ex del collega ma c’è chi dice che la lite sia scoppiata solo per questioni di ego e ordine di scaletta. 🔗 Leggi su Dilei.it