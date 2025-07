Stellantis | immatricolazioni giugno -32,9% quota cala al 24,5%

Le immatricolazioni di Stellantis a giugno segnano un calo significativo, con una diminuzione del 32,9% e una quota di mercato che scende al 24,5%. Un trend preoccupante che si riflette anche nel primo semestre, con una flessione dell’11,7%. Tra i brand, Fiat e Jeep mostrano le maggiori perdite, evidenziando la sfida crescente del gruppo nel panorama automobilistico attuale. La domanda di auto nuove si sta riducendo, ma quali strategie adotterà Stellantis per invertire questa tendenza?

Milano, 1 lug. (askanews) – Immatricolazioni in forte calo per Stellantis a giugno. In base a dati Dataforce elaborati dal gruppo, le vendite sono diminuite del 32,9% a 32.437 unitĂ , pari a una quota di mercato del 24,5% (-5,6 pp). Nel primo semestre invece la flessione è dell’11,7% a 250.524 unitĂ , con una quota del 29,3% (-2,6 pp). Fra i brand, secondo dati Mit, male Fiat -34,8% a giugno a 11.023 auto, (-13,7% nel semestre), Jeep -27,2% a 4.699 unitĂ (-5,1% nel semestre), Citroen -47,3% a 4.284 (-14,3%), Lancia -82,7% a 719 unitĂ (-78,3%), Opel -26,6% a 3.069 (-14,3%) e Peugeot -15,5% a 5.838 (+11,7%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

