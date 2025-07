Garlasco nella traccia 10 non c' è alcun dna | buco nell' acqua della nuova indagine nessuna svolta

Le indagini sul delitto di Garlasco sembrano aver raggiunto un punto morto: nella traccia 10, nessun DNA trovato e nessuna svolta significativa. Ma quali sono stati i risultati dei test effettuati finora? Scopriamo insieme le ultime novità e cosa potrebbe riservare il futuro di questa intricata vicenda.

Nessuna svolta alle indagini relative al delitto di Garlasco, nella traccia 10 non c'è alcun DNA: quali sono i risultati dei test. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, nella traccia 10 non c'è alcun dna: buco nell'acqua della nuova indagine, nessuna svolta

In questa notizia si parla di: garlasco - traccia - alcun - nessuna

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

Nessuna sorpresa. Nessun colpo di scena. C'è il Dna di Chiara Poggi sul contenuto del sacchetto dell'immondizia sequestrata nella villetta di via Pascoli a Garlasco e l'unica traccia genetica diversa da quella della vittima appartiene ad Alberto Stasi, il fidanzat Vai su Facebook

Garlasco, dalle nuove analisi sulle impronte nessuna traccia di Dna. Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione respinge il ricorso; Garlasco, nessuna traccia di Dna di Andrea Sempio sui rifiuti: ora si passa alle impronte; Garlasco, sui rifiuti solo il Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi: dalle analisi nessun elemento contro Sempio.

Non si saprà mai a chi appartiene la traccia 10 nella villetta di Garlasco: nessun dna trovato sulle paradesive - Su tutte le paradesive analizzate durante l’incidente probatorio sul caso di Garlasco non c’è dna: vale soprattutto per l'impronta 10, ovvero l'impronta ... Si legge su fanpage.it

Delitto di Garlasco, nessuna svolta sul caso: nella traccia 10 non c’è il dna del killer. Cosa succede ora - Non c’è Dna, o ce n’è una quantità talmente esigua da rendere impossibile l’estrazione di un profilo genetico, nella cosiddetta ‘traccia ... Secondo ilmattino.it