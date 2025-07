Nuoto Italia protagonista nella prima giornata degli Europei juniores con l’oro nella 4×100 sl maschile e argento nella 4×100 femminile

La prima giornata degli Europei Juniores di nuoto a Šamorín si apre con un trionfo per l’Italia, che conquista oro e argento nelle gare maschili e femminili. Gli azzurrini, supportati dallo staff tecnico della Federazione Italiana Nuoto, dimostrano tutta la loro determinazione, portando a casa risultati promettenti e qualificando numerosi atleti alle finali di domani. È il primo passo verso un'edizione che promette grande spettacolo e successi per il team italiano.

La prima giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto in corso a Šamorín, in Slovacchia, si chiude con un bilancio molto positivo per l'Italia, capace di conquistare subito due medaglie e di qualificare numerosi atleti alle finali in programma domani. Gli azzurrini, guidati dallo staff tecnico della Federazione Italiana Nuoto, si sono fatti trovare pronti al via della rassegna continentale, dimostrando una buona tenuta complessiva sia nelle staffette sia nelle prove individuali. Il momento clou della giornata è arrivato in chiusura con l' oro nella staffetta 4×100 stile libero maschile. Il quartetto azzurro composto da Ceolin, Del Signore, Svampicchio e D'Agostino ha dominato la finale, imponendosi con autorità in 3'18"34 davanti alla Francia (3'19"26) e alla Gran Bretagna (3'20"00).

