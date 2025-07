Juventus Women ufficiale | D’Auria rinnova e va di nuovo in prestito

Federica D’Auria si prepara a vivere un’altra emozionante stagione in prestito, confermando il suo ruolo chiave nella strategia della Juventus Women. La giovane difensore classe 2003 continuerà a esibirsi con la Lazio, rafforzando le sue competenze e contribuendo al successo delle sue nuove avventure calcistiche. Un percorso di crescita che promette grandi soddisfazioni: il futuro di D’Auria è tutto da scoprire.

. Il difensore classe 2003 giocherà anche la prossima stagione alla Lazio. Come vi avevamo anticipato Federica D'Auria si appresta a vivere una nuova stagione in prestito. La Juventus Women ha rinnovato la cessione a titolo temporaneo alla Lazio, dove il difensore classe 2003 aveva militato anche nella passata annata riuscendo anche a conquistare la chiamata in Nazionale. IL COMUNICATO – È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo alla Lazio Women della classe 2000: il club biancoceleste ha esercitato, infatti, il diritto di riscatto dopo il prestito pattuito lo scorso gennaio.