Aperta un'inchiesta per crollo colposo sull'insegna di Generali a Milano il Ceo | Non sappiamo come sia successo

Un incidente improvviso scuote il cuore di Milano: la crollo colposo dell'insegna Generali sulla torre Hadid ha lasciato tutti senza parole. La Procura ha aperto un'indagine per fare luce su questa vicenda e garantire la sicurezza della cittĂ . In attesa di chiarimenti, le autoritĂ hanno giĂ messo in sicurezza l'area, sperando che la piazza possa riaprire al pubblico nel giro di pochi giorni. La veritĂ su quanto accaduto resta ancora da scoprire.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per crollo colposo a carico di ignoti dopo che ieri mattina si è staccata l'insegna di Generali in cima alla torre Hadid a Milano. La piazza sottostante è stata messa in sicurezza e potrebbe tornare agibile giĂ da mercoledì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

