Garlasco Alberto Stasi rimane in semilibertà

Alberto Stasi, protagonista di un caso che ha sconvolto l’Italia, continua a beneficiare della semilibertà dopo il rigetto del ricorso della Procura generale di Milano da parte della Corte di Cassazione. La decisione permette al 41enne di uscire quotidianamente dal carcere di Bollate per 12 ore, aprendo un nuovo capitolo nel suo percorso di reinserimento. Ma cosa significa davvero questa scelta per il suo futuro e per il sistema penitenziario italiano?

Alberto Stasi può continuare a beneficiare del regime di semilibertà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Milano che aveva impugnato la sentenza del tribunale di sorveglianza. Il 9 aprile scorso al 41enne era stato concesso di poter uscire per 12 ore al giorno dal carcere di Bollate per lavorare.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

