I primi risultati sulle impronte sospette a Garlasco | C’è poco per il Dna La reazione dell’avvocata di Sempio e i nuovi test mai fatti prima

Le prime analisi sulle impronte sospette di Garlasco sollevano nuove ombre nel caso di Chiara Poggi. Nonostante i sofisticati test sui trenta fogli di acetato, il materiale genetico rimane insufficiente per tracciare un profilo preciso. La reazione dell’avvocata di Sempio ha acceso il dibattito, mentre i nuovi test mai fatti prima aprono scenari ancora più complessi. La verità potrebbe essere più sfuggente di quanto si immagini, ma il caso è tutt’altro che chiuso.

Non è stato trovato sufficiente materiale per l’analisi del Dna sui primi reperti del delitto di Garlasco. È quanto emerge dalle prime analisi nel maxi incidente probatorio in corso con le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi. Analisi che hanno riguardato le campionature dei trenta fogli di acetati, su cui c’erano una cinquantina di impronte. Su questi fogli non ci sarebbe abbastanza materiale per estrarre profili di Dna comparabili. L’impronta 10 e la presunta «mano sporca». Nemmeno nell’impronta 10, quella ormai nota sulla porta di ingresso, che veniva considerato dagli investigatori la presunta «mano sporca» del killer. 🔗 Leggi su Open.online

