Ondata di calore in Italia le misure delle regioni per tutelare i lavoratori all’aperto

lavori all’aperto. Dalla mobilità ridotta ai turni più flessibili, le regioni italiane stanno mettendo in campo strategie innovative per salvaguardare chi affronta quotidianamente il sole cocente. È fondamentale conoscere queste misure e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggersi durante queste ondate di calore eccezionali, perché la salute di tutti dipende anche da un'azione responsabile.

Da circa una settimana, l’Italia e diversi Paesi europei sono investiti da un’intensa ondata di calore, con temperature ben oltre la media stagionale. In molte città, soprattutto del Sud, si registrano massime superiori ai 37 °C, con punte che raggiungono i 40 °C. Il protrarsi di queste condizioni estreme ha spinto numerose regioni ad adottare misure preventive per tutelare la salute dei lavoratori più esposti, in particolare quelli impiegati in agricoltura, nei cantieri, nelle cave e nei vivai. Le regioni che hanno emanato l’ordinanza. Attualmente, le misure sono in vigore in: Toscana;. Campania;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ondata di calore in Italia, le misure delle regioni per tutelare i lavoratori all’aperto

In questa notizia si parla di: regioni - ondata - calore - italia

Dai temporali con grandine all’ondata di calore, quali sono le regioni più a rischio - Dai temporali con grandine all’ondata di calore africano, l’Italia si prepara a vivere una fase di massima intensità.

Nella capitale francese è scattata l'allerta rossa per le temperature elevate, che ha portato alla chiusura della Torre Eiffel almeno fino a domani. L'agenzia meteorologica francese Meteo France ha lanciato oggi l'allerta rossa per ondata di calore in 16 regioni ht Vai su Facebook

Sono almeno due settimane che l'ondata di caldo ha travolto l'Italia ma le ordinanze che prevedono lo stop alle attività lavorative all'aperto nelle ore più calde della giornata, anziché essere estese a livello nazionale, sono delegate alle singole regioni Vai su X

Caldo record, domani firma protocollo per emergenze sul lavoro. LIVE; Cosa stanno facendo le regioni contro gli effetti del caldo; Ondata di calore in Italia, le misure delle regioni per tutelare i lavoratori all’aperto.

Ondata di calore in Italia, le misure delle regioni per tutelare i lavoratori all’aperto - Caldo intenso e ondate di afa spingono le regioni italiane a sospendere i lavori all’aperto nelle ore più calde per proteggere la salute dei lavoratori. Come scrive quifinanza.it

Italia, il climatologo:"fino al 90% di probabilità di nuove ondate di calore a Luglio e Agosto" - Come il resto d'Europa anche l’Italia è stata colpita da un’ondata di caldo intensa causata dall’anticiclone africano, con 17 città in bollino rosso e allerta gialla per temporali in diverse regioni. Si legge su msn.com