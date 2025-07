Beffa per ex-studenti di Scienze dell' educazione | per lavorare negli asili devono laurearsi di nuovo

Una beffa davvero incredibile per oltre 350 ex studenti di Scienze dell’Educazione a Reggio Emilia e Modena: dopo quasi dieci anni, scoprono che il loro titolo universitario non è più valido per lavorare negli asili nido. Una situazione surreale che mette in discussione tutto il percorso formativo e le prospettive di carriera di tanti giovani. Ma cosa sta succedendo realmente? La risposta vi lascerà senza parole...

Dover ripetere l'esame di laurea, a distanza di quasi 10 anni, perché il proprio titolo non risulta valido. Quella che può sembrare la trama di un film è, in realtà, una storia vera. Accade alla facoltà di Scienze dell'educazione di Reggio Emilia e Modena, dove 350 laureati immatricolati tra il 2017 e 2019 hanno scoperto che il loro titolo non gli permette di lavorare come educatori di asilo nido, una delle competenze più spendibili tra quelle ottenute con il corso di laurea. Un problema che riguarda la maggior parte degli atenei d'Italia. Per risalire alla causa occorre tornare al 2017, quando è stato emanato un decreto che richiedeva un curriculum più specifico per l'insegnamento nell'infanzia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Beffa per ex-studenti di Scienze dell'educazione: per lavorare negli asili devono laurearsi di nuovo

Decreto Scuola: nuove opportunità per i laureati in Scienze dell’Educazione nella fascia 0-6 anni - Con il Decreto Scuola 2025, si delineano nuove opportunità professionali per i laureati in Scienze dell'Educazione (classe L-19), specialmente nella fascia 0-6 anni.

News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di domenica 29 giugno 2025 Con Miriam Figliuolo, Mattia Amaduzzi e Serena Arbizzi Parliamo di: ? Incidente al raduno bikers a Cerreto Laghi ? La beffa a Unimore su 400 lauree in scienze dell’ed Vai su Facebook

