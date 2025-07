Ilva Urso convoca tutti per l' 8 luglio | riunione a oltranza per l' Accordo di programma

Ilva torna al centro delle attenzioni con una convocazione decisiva: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha riunito i rappresentanti per il 8 luglio, in un incontro che promette di essere determinante per definire l’accordo di programma. Un momento chiave per il futuro industriale della regione, in cui ogni voce potrà contribuire a tracciare un percorso di rilancio e sostenibilità. La sfida è aperta: restate sintonizzati per gli sviluppi.

Ex Ilva, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo aver sentito il governatore pugliese Michele Emiliano, ha convocato per martedì 8 luglio, dalle ore 9.30, una riunione.

