Il Senato americano approva la legge di bilancio di Trump con il voto decisivo di JD Vance

Il destino della legge di bilancio di Donald Trump si è deciso in un istante cruciale, grazie al voto decisivo del vicepresidente JD Vance. In un clima di tensione e divisione, tre senatori repubblicani avevano messo a rischio l’approvazione, ma Vance ha fatto la differenza con il suo voto. La sua decisione ha segnato un momento chiave nel panorama politico americano, dimostrando come un singolo voto possa cambiare le sorti di una politica nazionale.

JD Vance ha salvato Donald Trump. O meglio: il voto del vicepresidente è stato decisivo per l’approvazione della legge di bilancio del presidente americano da parte del Senato. Al momento della votazione, infatti, tre senatori repubblicani hanno votato contro, portando la situazione sul 50 a 50. I voti contrari sono stati di Susan Collins del Maine, Thom Tillis del North Carolina e Rand Paul del Kentucky. Il vicepresidente Vance ha poi espresso il suo voto favorevole, risolvendo la situazione. Si tratta di quella che Trump ha definito «la legge più grande mai approvata». Il presidente Usa ha anche spiegato che avrebbe «tenuto sicuro il confine», attaccando «sprechi, frodi e abusi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Senato americano approva la legge di bilancio di Trump con il voto decisivo di JD Vance

In questa notizia si parla di: senato - americano - legge - bilancio

Il Senato americano approva la legge di bilancio di Trump, decisivo il voto di Vance Vai su X

Il Senato #USA approva la legge di bilancio di #Trump. #Musk: suicidio politico per i Repubblicani - #BigBeautifulBill Vai su Facebook

Il Senato americano approva la legge di bilancio di Trump, decisivo il voto di Vance; Usa, Senato apre il dibattito sulla legge di bilancio di Trump: primo sì. Musk torna all’attacco: «Danneggerà milioni di posti di lavoro; Usa, il Senato approva la legge di bilancio di Trump, decisivo Vance.

Ok del Senato alla legge di bilancio di Trump, decisivo Vance - Il Senato americano ha approvato la legge di bilancio voluta da Donald Trump. Lo riporta msn.com

Senato Usa approva la maxi legge di bilancio di Trump, ora passa alla Camera - Il Senato statunitense ha approvato il mega disegno di legge di bilancio del presidente Donald Trump, dopo giorni di negoziati e una sessione- Si legge su rainews.it