Spagna governo traballa per corruzione

In un panorama politico turbolento, la Spagna assiste a un governo traballante, con il Partito Popolare in netto vantaggio nei sondaggi e i socialisti di Pedro Sánchez sotto il fuoco degli scandali di corruzione. La stabilità del Paese sembra vacillare, mentre gli occhi sono puntati sugli sviluppi imminenti. Scopriamo insieme cosa sta davvero muovendo le leve della politica iberica.

In Spagna il governo traballa: il Partito Popolare è in ampio vantaggio nei sondaggi mentre il governo guidato dai socialisti di Pedro Sànchez è travolto dagli scandali. Servizio di Alessio Orlandi.

