Leoni? Ecco chi deciderà il suo futuro | parla Zaccardo | ESCLUSIVO

Il calciomercato infiamma l’Italia: tra sogni e strategie, il futuro di Leoni si gioca tra le mani di grandi club come Milan, Inter e Juventus. Ai microfoni di Calciomercato.it, l’ex giocatore e agente FIFA Salvatore Zaccardo svela chi avrà il potere di decidere il destino del giovane difensore, lasciando tutti con il fiato sospeso. La sfida è appena iniziata, e il prossimo capitolo si scrive ora—restate con noi per scoprire come andrà a finire.

Il giovane difensore nel mirino di Milan, Inter e Juventus, nelle parole dell’agente FIFA ed ex giocatore della Nazionale ai microfoni della nostra redazione Il calciomercato ha ufficialmente preso il via, nella cornice del Gran Hotel di Rimini. Una serata di cui è stata protagonista anche la redazione di Calciomercato.it, intervistando tanti ospiti illustri presenti. “Leoni? Ecco chi deciderà il suo futuro”: parla Zaccardo ESCLUSIVO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ai nostri microfoni è intervenuto anche Cristian Zaccardo, azzurro campione del mondo nel 2006 e oggi agente FIFA. Con lui abbiamo parlato di diversi temi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Leoni? Ecco chi deciderà il suo futuro”: parla Zaccardo | ESCLUSIVO

