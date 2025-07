Azzannati dal rottweiler della nonna due fratellini di 8 e 10 anni trasportati in elicottero in ospedale L’aggressione nel giardino di una villetta di Anzio

Un grave incidente scuote Lavinio Lido di Enea: due fratellini di 8 e 10 anni sono stati vittime di un’aggressione da parte del rottweiler della nonna, mentre giocavano nel giardino di casa. Trasportati in elicottero in ospedale in codice rosso, i piccoli stanno affrontando le conseguenze di questa drammatica vicenda. La dinamica dell’incidente ancora da chiarire solleva molte domande e preoccupazioni sulla sicurezza dei nostri bambini. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave episodio si è verificato a Lavinio Lido di Enea, nel comune di Anzio, martedì 1 luglio 2025, quando due bambini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti dal cane di razza rottweiler della nonna. I due fratelli sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso, a seguito dei morsi subiti. La dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine e dai testimoni, il rottweiler si sarebbe scagliato contro i due bambini dopo aver scavalcato una recinzione interna al giardino dove si trovavano. I bambini, che erano sotto la sorveglianza della nonna, sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118, che ha richiesto l’intervento dell’ elisoccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Azzannati dal rottweiler della nonna, due fratellini di 8 e 10 anni trasportati in elicottero in ospedale. L’aggressione nel giardino di una villetta di Anzio

In questa notizia si parla di: rottweiler - anni - azzannati - nonna

Giovanardi: “Dobermann, pitbull, rottweiler in aereo? Decisione assurda, in 10 anni 100 morti sbranati”. La replica: “Si è perso qualcosa… come la sua auto” - Negli ultimi dieci anni, decine di morti e incidenti con cani di grossa taglia come dobermann, pitbull e rottweiler hanno portato a discussioni sulla loro presenza in aereo.

Due bambini,di 8 e 10 anni, sono stati azzannati all’improvviso e feriti gravemente dal rottweiler,della nonna nel giardino di una villetta a Lavinio Lido,sul lungomare laziale.I bimbi sono stati elitrasportati,in codice rosso,al Bambino Gesu'. Vai su X

Due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati azzannati da un rottweiler, di proprietà della nonna dei piccoli nel giardino di una villetta a Lavinio Lido di Enea, sul lungomare laziale. I due bimbi sono stati elitrasportati, in codice rosso, all’ospedale Bambino Gesù. Le Vai su Facebook

Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio (Roma): sono gravi; Fratellini azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio: ferite alla testa e alla schiena, sono gravi; Due bambini sono stati azzannati dal rottweiler della nonna.

Fratellini azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio: i piccoli di 8 e 10 anni in ospedale in codice rosso - Due fratellini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna mentre stavano giocando nel giardino di casa della donna a Lavinio, vicino ... Lo riporta msn.com

Lavinio, azzannati dal rottweiler della nonna: gravi fratelli di 8 e 10 anni - Momenti di paura questa mattina a Lavinio, localita' balneare in provincia di Roma, dove due fratelli di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un ... Riporta iltempo.it