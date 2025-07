Calhanoglu frattura ricomponibile con l’Inter? La situazione – Sky

Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter si fa sempre più incerto, tra segnali contrastanti e possibili colpi di scena. La recente frattura ricomponibile ha alimentato speranze di un ritorno, ma il mercato si muove rapido e le decisioni sono ancora tutte da definire. In un clima di tensione e incertezza, i tifosi aspettano con trepidazione gli sviluppi che potrebbero ridisegnare il volto della squadra. La vicenda è tutt’altro che conclusa.

Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano dall'Inter. Le vicende delle ultime ore hanno rafforzato tale realtà, ma nulla è ancora scontato. Le ultime sulla situazione di mercato del turco. TUTTO APERTO – La centrifuga di emozioni che ha colpito il mondo Inter a partire dalla sconfitta contro il Fluminense per 0-2 era probabilmente necessaria. Le parole forti e incisive di Lautaro Martinez, cui è seguita la conferma del Presidente Giuseppe Marotta circa il riferimento ad Hakan Calhanoglu, hanno inevitabilmente costretto l'ambiente nerazzurro alla "resa dei conti". A fare un riepilogo della situazione è stato il giornalista Luca Marchetti, che si è così espresso a Sky Sport: «Marotta era soprannominato Kissinger per le sue doti di mediatore, ma la risposta di Calhanoglu fa capire che non sia semplice ricomporre questa frattura all'interno dell'ambiente Inter.