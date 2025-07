Real Madrid Juve occhio a Vinicius | la stella brasiliana è tornata a brillare nella fase a gironi del Mondiale per Club Non c’era ancora riuscito nel 2025 | il dato

Occhio a Vinicius Junior: il talento brasiliano del Real Madrid torna a brillare nel Mondiale per Club con un gol e un assist, segnando una svolta importante nel 2025. Dopo un lungo digiuno di successi, la sua doppietta contro il Salisburgo sottolinea il suo grande impatto in questa competizione. Per la Juventus e gli appassionati di calcio, è un avvertimento: Vinicius sta tornando in grande stile, e il suo ruolo potrebbe fare la differenza nelle sfide più decisive.

Real Madrid Juve, occhio a Vinicius: il dato su gol e assist al Mondiale per Club. Non c’era ancora riuscito prima nel 2025. Juventus, occhio a Vinicius Junior. L’asso brasiliano del Real Madrid, infatti, ha segnato un gol e fornito un assist contro il Salisburgo, la sua prima partita con un gol e un assist nel 2025. Infatti, la precedente risaliva al dicembre 2024, contro il Pachuca nella Coppa Intercontinentale. Vinícius Júnior, attaccante del Real Madrid, ha vissuto una stagione 20242025 caratterizzata da alti e bassi. Dopo aver ricevuto il premio The Best a dicembre 2024 e aver ottenuto il secondo posto al Pallone d’Oro, le sue prestazioni hanno subito un calo significativo nel 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, occhio a Vinicius: la stella brasiliana è tornata a brillare nella fase a gironi del Mondiale per Club. Non c’era ancora riuscito nel 2025: il dato

Sarà il Real Madrid l'avversario che la Juventus affronterà nell'ottavo di finale del Mondiale per club in programma il primo luglio. Vinicius, Valverde e Garcia hanno regolato il Salisburgo con un chiaro 3-0 nella notte italiana. Servirà una Juventus concentrata Vai su Facebook

