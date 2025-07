A Ostia spiagge libere senza bagni l’allarme degli igienisti L’ordine dei medici | Tante segnalazioni anche a noi

Lungo le splendide spiagge di Ostia e Torvaianica, un problema preoccupante si fa sentire: nessun bagno pubblico per quasi 2 chilometri di costa. L'assenza di servizi igienici mette in allarme gli esperti e solleva numerose segnalazioni, evidenziando una criticità che rischia di compromettere il benessere dei migliaia di turisti e bagnanti. Una situazione che richiede urgentemente interventi concreti per garantire sicurezza e comfort a tutti.

(Adnkronos) – Neanche un bagno pubblico aperto in quasi 2 chilometri di spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano. L'area, nota come i 'Cancelli' e gestita dal Comune di Roma, è meta di migliaia di bagnanti nel periodo estivo.

