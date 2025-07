Calciomercato Inter pista Mosquera dal Valencia in salita Il motivo

Il futuro di Cristhian Mosquera, giovane talento del Valencia, si fa sempre più incerto. Mentre l'Inter sperava di assicurarsi le sue prestazioni, il club spagnolo ha deciso di blindare il difensore con una proposta di rinnovo contrattuale. La trattativa si complica, e l’ipotesi di un trasferimento in nerazzurro sembra allontanarsi. Riuscirà l’Inter a trovare alternative per rinforzare la propria difesa? Solo il tempo lo dirà.

Si fa sempre più in salita la possibilità per l' Inter di ingaggiare Cristhian Mosquera. Il Valencia, proprietario del cartellino del 21enne difensore spagnolo, ha infatti inviato una proposta di rinnovo al classe 2004. Inter, Mosquera si allontana? Il Valencia vuole blindare il difensore Mosquera è sotto contratto con il Valencia

