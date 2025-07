VIDEO | Xavier Woods si sfoga dopo la sconfitta del New Day a Raw

Una notte difficile per il New Day a Raw, con la perdita dei titoli di coppia WWE. Xavier Woods, visibilmente deluso, ha deciso di condividere la sua frustrazione sui social, dando voce alle emozioni provate dopo la sconfitta contro il Judgment Day. Un gesto che ha acceso discussioni tra i fan, evidenziando quanto il wrestling sia anche passione e cuore. Lo sfogo di Woods mette in luce le vere sfide dietro le quinte del grande spettacolo.

Ieri notte a Raw il New Day (Xavier Woods e Kofi Kingston) ha difeso i titoli di coppia WWE contro il Judgment Day (Finn Balor e JD McDonagh) uscendo sconfitto dall'incontro e perdendo così le cinture. Dopo la brutta serata, Xavier Woods si è sfogato via social e esprimendo la sua frustrazione per quanto successo senza dimenticare di puntate il dito contro i fan. Lo sfogo di Woods. Tramite un post sui social, Xavier Woods si è sfogato dopo l'amaro sconfitta partita a Raw dal New Day con conseguente perdita dei titoli di coppia: "Sono all'aeroporto in questo momento. Sto per prendere un volo per Atlanta e tornare dalla mia bella famiglia, un qualcosa che molti di voi non ha e mai avrà.