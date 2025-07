La Serbia si solleva | ma non chiamatela rivoluzione colorata

una rivoluzione colorata orchestrata dall'esterno. Ma questa volta, il cuore pulsante di Belgrado racconta una storia diversa, fatta di autentico desiderio di cambiamento e di una generazione che si solleva contro l’oppressione, segnando un nuovo capitolo nella storia del paese e del suo futuro.

Roma, 1 lug – Le immagini che arrivano da Belgrado raccontano molto più di quanto facciano i comunicati ufficiali o le analisi superficiali degli osservatori esterni. Centinaia di migliaia di persone in piazza da mesi, un’intera generazione che rifiuta il cinismo del potere e una classe dirigente che, da più di un decennio, tiene la Serbia in ostaggio. Eppure, a Mosca come in Occidente, il copione è già scritto: sarebbe tutto parte dell’ennesima “rivoluzione colorata”, uno schema narrativo che fa comodo un po’ a tutti. In Serbia non c’è una “rivoluzione colorata”. Ma in Serbia non c’è nessuna rivoluzione “colorata”, o tantomeno telecomandata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La Serbia si solleva: ma non chiamatela “rivoluzione colorata”

