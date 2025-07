Incidente sull’A1 al km 350 | cinque feriti trasportati all’ospedale della Gruccia

Un grave incidente sull'A1, al km 350, ha coinvolto tre veicoli e causato cinque feriti, prontamente soccorsi dalle ambulanze del 118. Alle ore 18:02, il servizio di emergenza della ASL Toscana Sud Est è intervenuto per gestire questa difficile situazione. Le vittime, tutte in codice giallo, sono state trasportate all'ospedale della Gruccia. La sicurezza stradale resta una priorità , e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

È stato attivato alle ore 18:02 il servizio di emergenza del 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, al chilometro 350, che ha coinvolto tre automobili. Cinque le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice giallo (codice 2) all’ospedale della Gruccia. Si tratta di tre donne di 23, 54 e 47 anni e di due uomini di 48 e 58 anni. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno, le ambulanze della Misericordia di San Giovanni Valdarno e di Terranuova Bracciolini, oltre ai Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente sull’A1 al km 350: cinque feriti trasportati all’ospedale della Gruccia

In questa notizia si parla di: incidente - cinque - ospedale - gruccia

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia.

Incidente in A1: cinque persone trasportate all’ospedale della Gruccia; Incidente in autostrada: coinvolte cinque auto, sei persone ferite; Partoanalgesia al punto nascita della Gruccia: a cinque anni dalla sua introduzione, crescono le richieste delle gestanti.

Ospedale della Gruccia. 5 anni di parto con analgesia epidurale - la Nazione - 5 anni di parto con analgesia epidurale Il 18 febbraio 2020, l’ospedale Santa Maria alla Gruccia ha introdotto il servizio di partoanalgesia. Secondo lanazione.it