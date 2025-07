LIVE Alle 21 Real Madrid-Juve | Xabi Alonso con l' ex Huijsen Tudor rilancia Rugani Forte pioggia su Miami

Questa sera alle 21, il duello tra Real Madrid e Juve infiamma Miami, con Xabi Alonso e l’ex Huijsen nel cuore dell’azione. Tudor rilancia Rugani per sfidare i campioni europei sotto una pioggia intensa all’Hard Rock Stadium. Un match decisivo che potrebbe cambiare le sorti del Mondiale per club: restate sintonizzati per vivere ogni emozione di questa sfida epica!

All'Hard Rock Stadium di Miami bianconeri e Blancos si giocano l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Real Madrid-Juve: Xabi Alonso con l'ex Huijsen, Tudor rilancia Rugani. Forte pioggia su Miami

In questa notizia si parla di: miami - realmadrid - juve - xabi

Xabi Alonso, prossimo avversario con il suo Real contro la Juve, parla della sfida contro i bianconeri: attestato di stima importante da parte del tecnico spagnolo ? #Juve #FIFACWC #RealMadrid #SpazioJ Vai su Facebook

Real Madrid-Juventus: i bianconeri sognano i quarti di finale; LIVE Alle 21 Real Madrid-Juve: Xabi Alonso con l'ex Huijsen, Tudor rilancia Rugani. Forte pioggia su Miami; Real Madrid-Juve: dove vedere in tv e orario della sfida del Mondiale per Club.

Real Madrid – Juventus: ecco le formazioni ufficiali! - Juventus: ecco le formazioni ufficiali del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club! Scrive generationsport.it

Real Madrid-Juventus al Mondiale per club, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni - Juventus si gioca oggi alle 21 ore italiane con diretta tv, in streaming, in chiaro e gratis su DAZN e su Canale 5 ... Come scrive fanpage.it