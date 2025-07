Garlasco legali di Andrea Sempio esultano per l' incidente probatorio | perché i risultati sono favorevoli

Gli avvocati di Andrea Sempio festeggiano con entusiasmo l'esito dell’incidente probatorio, che ha escluso il suo coinvolgimento nel delitto di Garlasco. Le analisi scientifiche non hanno potuto collocarlo sulla scena del crimine, rafforzando la sua posizione di innocenza. Un risultato che apre nuove prospettive e ridimensiona le accuse, portando un po’ di sollievo in un caso che aveva tenuto col fiato sospeso l’Italia intera.

L'incidente probatorio non ha fornito elementi a carico di Andrea Sempio: le analisi non sono riuscite a collocare l'amico di Marco Poggi sulla scena del delitto di Garlasco.

