Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 19 | 40

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio. Oggi, alle 19:40 del 1° luglio 2025, Astral Infomobilità segnala code e incidenti su diverse tratte vitali: dall'A24 al raccordo, passando per la SP 8 e la Pontina. Scopriamo insieme le ultime notizie e come evitare i disagi, perché una buona informazione può fare la differenza nel vostro viaggio. Continua a leggere per restare sempre aggiornati.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano A24 code per incidente tra raccordo e tangenziale est verso il centro sulla SP 8 via del Mare un altro incidente provoca code tra il raccordo bitinia verso Ostia sulla Pontina incidente code accordi Spinaceto direzione Latina è sempre per incidente code tra Spinaceto raccordo In quest'ultima direzione e ci sposiamo sul Raccordo Anulare code a tratti in esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interno code per incidente da Nomentana a Prenestina sulla 91 Roma Fiumicino code verso Roma da l'ANSA del Tevere a via del Cappellaccio e dalla Colombo a via del Cappellaccio Nella direzione opposta sulla Colombo con via di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi i bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni di Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previsti Inoltre corsi con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e a prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it