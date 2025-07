L’hinterland di Milano resta senza corrente | blackout causato dall’ondata di calore senza precipitazioni

L'hinterland di Milano si trova temporaneamente al buio, vittima di blackout causati dall’ondata di calore che sta colpendo la regione. Non solo Bergamo, ma anche centri come Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso e altri comuni dell’area nord hanno sperimentato interruzioni di corrente. E-Distribuzione, responsabile della distribuzione energetica, sottolinea che questi disservizi sono una conseguenza diretta delle condizioni climatiche estreme. Ma quali misure si stanno adottando per ripristinare il servizio e garantire la sicurezza dei cittadini?

Non solo Bergamo è rimasta senza elettricità ma anche vari centri dell’hinterland nord di Milano. Episodi di blackout, a causa dell'eccezionale e prolungata ondata di calore, hanno infatti interessato alcune zone di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino. Ma anche Vimodrone e Pioltello E-Distribuzione che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica ritiene necessario precisare che i "disservizi sono diretta conseguenza delle temperature eccezionali di questi giorni (cosiddette ondate di calore) che hanno determinato guasti contemporanei e su più tratti su diverse reti elettriche nei territori in questione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’hinterland di Milano resta senza corrente: blackout causato dall’ondata di calore senza precipitazioni

In questa notizia si parla di: hinterland - milano - blackout - ondata

“Cara” Milano, fuga nell’hinterland. Aree Falck a Sesto, scatta la vendita: case a prezzo “abbordabile” - A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, prende il via Aura Living, la prima palazzina in vendita sulle aree Falck.

Maltempo su Roma e Castelli Romani: una violenta ondata di pioggia e grandine ha colpito la Capitale e l'area dei Castelli, causando allagamenti, crolli, blackout e gravi disagi alla viabilità. A Frascati è crollato il controsoffitto dell’anagrafe, chiusa con ordinan Vai su Facebook

Sesto epicentro dei black-out. Chiusa la fermata M1 Rondò; Caldo e rischio blackout, a Milano la prima ondata di giugno spinge i consumi del 30%; Torino, caldo e black out: una ventina di guasti nel weekend in diversi quartieri. In centro senza elettricità fino a tarda notte.

Sesto San Giovanni in blackout da ore, il sindaco diffida il gestore: fuori uso frigoriferi e condizionatori - Continua il blackout che da ieri mattina sta causando disagi a Sesto San Giovanni e nei comuni dell'hinterland milanese ... Riporta fanpage.it

Caldo e rischio blackout, a Milano la prima ondata di giugno spinge i consumi del 30% - Caldo e rischio blackout, a Milano la prima ondata di giugno spinge i consumi del 30% di Simone Bianchin. Secondo milano.repubblica.it