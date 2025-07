Gabriel Garko sulla sedia a rotelle altro incidente per l’attore | il mistero su come si è fatto male gli indizi sui social – Il video

Gabriel Garko ancora protagonista di un incidente, questa volta finendo sulla sedia a rotelle. L’attore ha condiviso sui social un’immagine in ospedale, spiegando che si tratta di un infortunio sul set. Tra indizi e video sui social, il mistero su come si sia fatto male si infittisce, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. Ma Garko promette: tornerà più forte di prima, sostenuto dall’affetto dei suoi follower.

Gabriel Garko si è fatto male sul lavoro, di nuovo. Ad annunciarlo è stato lui stesso, con un post su Instagram che lo ritrae in ospedale. «Infortunio sul set», ha scritto l’attore sui social, dove ha ricevuto l’affetto di migliaia di follower. «Tornerò più forte di prima», ha poi aggiunto, cogliendo l’occasione per ringraziare anche il personale della clinica in cui è ricoverato. Già nel 2022 era stato costretto a ritirarsi da «Ballando con le stelle» dopo essersi fatto male a una mano e a una gamba. L’incidente di Gabriel Garko sul set della sua prossima fiction. L’attore si sarebbe fatto male mentre stava girando la nuova fiction Mediaset «Colpa dei Sensi». 🔗 Leggi su Open.online

È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik - Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l’attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

