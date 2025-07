Jurassic World – la rinascita da domani al cinema

Preparati a vivere un’avventura mozzafiato: domani, 2 luglio, torna al cinema “Jurassic World – La Rinascita”, con un cast stellare come Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. Un nuovo predatore, il terrificante Distortus Rex, minaccia di cambiare per sempre le sorti dell’isola. Un film da non perdere, ricco di azione, suspense e meraviglie preistoriche. Non resta che scoprire cosa ci riserva questa emozionante rinascita...

Domani 2 luglio arriva sul grande schermo il film “Jurassic World”, con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. Arriva anche un nuovo terrificante dinosauro, il Distortus Rex. Servizio di Fabio Falzone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Jurassic World – la rinascita”, da domani al cinema

Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 59,99€ in uscita il 10 luglio 2025 - Amazon ha aperto le prenotazioni per la Steelbook 4K di Jurassic World, in uscita il 10 luglio 2025. Questa edizione limitata, proposta a 59,99 euro, è un must per i fan del franchise, offrendo un'esperienza di collezionismo unica per gli amanti dei dinosauri.

Jurassic World: La Rinascita, Scarlett Johansson svela quale scena del primo Jurassic Park l'ha fatta innamorare della saga - L'amore di Scarlett Johansson per il mondo di Jurassic Park l'ha portata a diventare una delle protagoniste di Jurassic World: La Rinascita. Si legge su comingsoon.it

Quanto dovrà incassare Jurassic World: La Rinascita per non essere un flop? - Il film uscirà domani nelle sale italiane, vediamo quanto deve incassare il nuovo capitolo di Jurassic Park per essere un successo. Scrive cinema.everyeye.it