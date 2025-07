Satira su Maometto Erdogan | ‘provocazione vile e inaccettabile’

In un'epoca in cui il rispetto reciproco dovrebbe essere alla base del dialogo, le recenti tensioni tra libertà di espressione e sensibilità religiose evidenziano le sfide di una società globale sempre più complessa. La dichiarazione di Erdogan sulla vignetta satirica che coinvolge il profeta Maometto mette in luce quanto siano delicati i confini tra critica e offesa. La questione rimane aperta: come trovare un equilibrio rispettoso in un mondo così variegato?

ISTANBUL, 01 LUG – "La mancanza di rispetto per il nostro profeta da parte di alcune persone, senza alcuna morale, è inaccettabile". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, commentando il caso della rivista satirica Leman, finita al centro di un'indagine con l'accusa di "insulto ai valori religiosi", per una vignetta che raffigura.

