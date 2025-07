Stimolare con lievi correnti elettriche il cervello migliora la comprensione della matematica Lo studio

Scopri come un semplice impulso elettrico può trasformare l’apprendimento della matematica. Recenti studi condotti all’Università del Surrey rivelano che la stimolazione cerebrale non invasiva potenzia le capacità di comprensione, offrendo nuove speranze a chi affronta sfide specifiche in questo campo. Un passo avanti verso metodi innovativi e più efficaci per migliorare l’educazione e il rendimento scolastico. È il futuro dell’apprendimento che si fa più smart.

Un’indagine condotta presso l’Università del Surrey ha analizzato gli effetti della stimolazione cerebrale non invasiva sull’apprendimento della matematica. I risultati, pubblicati sulla rivista PLoS Biology, indicano che l’applicazione di lievi correnti elettriche indolori sulla corteccia prefrontale dorsolaterale (dlPFC) può incrementare l’efficacia dell’apprendimento matematico, in particolare nei soggetti con difficoltà specifiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: lievi - correnti - elettriche - matematica

Invalsi, lievi miglioramenti nel Lazio alle elementari e superiori. Ma la matematica resta la bestia nera - la Repubblica - Per i più piccoli i grafici rivelano un miglioramento: per la prova di italiano, che in questo caso ha lo scopo di ... roma.repubblica.it scrive