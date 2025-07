Telefonata Macron-Putin Primo colloquio da tre anni | Ucraina Iran e Medio Oriente i temi trattati

Roma, 1 luglio 2024 – Dopo quasi tre anni, Emmanuel Macron e Vladimir Putin si sono finalmente confrontati in una telefonata cruciale. Tra i temi principali, il pressing per un cessate il fuoco immediato in Ucraina e la necessità di coordinare gli sforzi internazionali sul programma nucleare iraniano. Macron ha riaffermato il sostegno della Francia alla sovranità ucraina, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni tra Parigi e Mosca e nel panorama geopolitico mediorientale.

Roma, 1 luglio 2024 – Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio con il suo omologo russo Vladimir Putin per la prima volta dal settembre 2022, chiedendo un cessate il fuoco "il prima possibile” in Ucraina e di coordinare gli sforzi per controllare il programma nucleare iraniano, ha annunciato l'Eliseo. Il presidente francese ha "sottolineato l'incrollabile sostegno della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina” e “ha chiesto di stabilire un cessate il fuoco il prima possibile e di avviare i negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto”, ha dichiarato l'Eliseo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Telefonata Macron-Putin. Primo colloquio da tre anni: Ucraina, Iran e Medio Oriente i temi trattati

