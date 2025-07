Il ' green bond' da 800 milioni di Fs debutta in Piazza Affari

Il green bond da 800 milioni di euro emesso dal gruppo FS ha fatto il suo debutto brillante in Piazza Affari, attirando più di 100 investitori, di cui oltre il 90% attento ai criteri Esg. Un passo importante verso un futuro sostenibile, che segna l’impegno del settore finanziario nel coniugare crescita economica e responsabilità ambientale. Oggi, questa operazione non è solo una celebrazione finanziaria: rappresenta un traguardo verso un’economia più verde e consapevole.

Il green bond da 800 milioni emesso dal gruppo Fs ha celebrato il suo debutto in Piazza Affari con ordini provenienti da "oltre 100 investitori". Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "oltre il 90% degli investitori è attento ai criteri Esg". "Oggi - ha commentato il direttore finanziario Fabio Paris alla tradizionale cerimonia di benvenuto a Palazzo Mezzanotte - 'suoniamo la campana' non solo per celebrare un'operazione finanziaria di successo, ma soprattutto per raccontare una storia di impegno, sostenibilità e attenzione al futuro". "Abbiamo appena emesso un 'green bond' da 800 milioni di euro - ha aggiunto - il decimo dal 2017, che porta l'ammontare complessivo in circolazione a oltre 5,7 miliardi di euro.

