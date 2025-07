Sentimental Value il trailer del film di Joachim Trier presentato a Cannes 2025

Il trailer di "Sentimental Value", il nuovo atteso film di Joachim Trier presentato a Cannes 2025, promette un viaggio intenso tra emozioni e relazioni profonde. Con Renate Reinsve, star di "La persona peggiore del mondo", che torna a collaborare con Trier, il film esplora i legami familiari e le scelte di vita in modo coinvolgente e autentico. Preparatevi a scoprire una storia che vi toccherà nel profondo, perché ogni scena rivela un nuovo strato di emozione e significato.

Neon ha pubblicato il trailer di “Sentimental Value”, l’ultimo film di Joachim Trier che lo riunisce alla star del suo “La persona peggiore del mondo” Renate Reinsve. Reinsve interpreta l’attrice Nora, figlia del regista Gustav Borg (Stellan SkarsgĂĄrd). Quando Gustav le comunica che intende girare un film nella loro casa di famiglia e la vuole come protagonista, Nora declina l’offerta. La parte finisce per essere interpretata dall’attrice americana Rachel Kemp (Elle Fanning). Nel trailer, Fanning chiede a Reinsve perchĂ© non abbia accettato la parte. Reinsve risponde: “ Mio padre è una persona molto difficile “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sentimental Value, il trailer del film di Joachim Trier presentato a Cannes 2025

