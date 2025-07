The Running Man pubblicato il trailer del film di Edgar Wright con Glen Powell

Il trailer del film di Edgar Wright con Glen Powell promette un’azione travolgente e un’interpretazione stellare. Dopo successi come “Hit Man” e “Twisters”, Powell si conferma come protagonista di spessore nel remake di “The Running Man”, tratto dall’iconico romanzo di Stephen King. Ambientato in una società distopica, il film si prospetta un’esperienza cinematografica imperdibile. Non resta che scoprire come questa nuova versione saprà catturare il pubblico e rivoluzionare il genere.

Dopo le sue interpretazioni in “Hit Man”, “Tutti tranne te” e “Twisters”, Glen Powell sfoggia il suo talento da star del cinema come protagonista del remake di “ The Running Man ” (L’implacabile, titolo in italiano dell’originale del 1987) di Edgar Wright. Basato sul romanzo del 1982 di Stephen King (poi trasformato in un film nel 1987 con Arnold Schwarzenegger), “The Running Man” è ambientato in una società distopica in cui un quiz televisivo mette a confronto i concorrenti, chiamati runner, con degli assassini (noti come cacciatori). Oltre a Powell nel ruolo principale, il film vede la partecipazione di Colman Domingo nel ruolo del conduttore di quiz Bobby Thompson, Katy O’Brian in quello di una concorrente, Josh Brolin nel ruolo del produttore Dan Killian, Lee Pace nel ruolo del cacciatore Evan McCone e Michael Cera in quello di Bradley, un ribelle che aiuta Ben. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Running Man, pubblicato il trailer del film di Edgar Wright con Glen Powell

