Graduatoria asilo nido insegnanti a tempo pieno sono part-time Respinto il ricorso al TAR I docenti | Come possiamo provare quante ore lavoriamo davvero? SENTENZA

La recente sentenza del TAR Lombardia mette in luce una questione cruciale per gli insegnanti a tempo pieno, spesso impegnati in realtà con orari part-time. Come possono dimostrare quanto davvero lavorano? La risposta potrebbe influenzare future graduatorie e riconoscimenti professionali, portando a un dibattito aperto sulla trasparenza e il rispetto dei diritti dei docenti. Vediamo insieme cosa si cela dietro questa decisione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di due genitori docenti che contestavano il punteggio assegnato nella graduatoria per l'ammissione della figlia all'asilo nido in un comune in provincia di Milano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

