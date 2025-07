Putin-Macron telefonata di due ore | le richieste russe su Ucraina e Iran

Dopo un lungo silenzio, Emmanuel Macron e Vladimir Putin si sono finalmente confrontati in una telefonata di oltre due ore, segnando il primo colloquio dal 2022. Al centro della discussione le tensioni in Ucraina e le richieste russe riguardo Iran e stabilità regionale. Un faccia a faccia che potrebbe delineare nuovi scenari diplomatici, lasciando aperte domande sul futuro delle relazioni internazionali e sulla possibile svolta nelle crisi attuali.

È durato più di due ore il colloquio telefonico avvenuto oggi fra il presidente francese, Emmanuel Macron, e l'omologo russo Vladimir Putin. Secondo quanto rende noto l'Eliseo attraverso un comunicato rilanciato dall'emittente BFM TV, si tratta del primo colloquio fra i due leader dal 2022, anno dello scoppio della guerra in Ucraina. Al centro della conversazione odierna, secondo la nota dell'Eliseo, sono stati i temi relativi all'Ucraina e al nucleare iraniano. Macron "ha sottolineato il fermo sostegno della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina" e ha chiesto, il più presto possibile, un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati tra Kiev e Mosca per una soluzione duratura del conflitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Putin-Macron, telefonata di due ore: le richieste russe su Ucraina e Iran

In questa notizia si parla di: ucraina - macron - putin - telefonata

