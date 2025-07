Origgio lite stradale finisce nel sangue | camionista di 53 anni ferito con un cutter

Un tranquillo pomeriggio di luglio si è trasformato in una scena di violenza a Origgio, in provincia di Varese, quando una lite per questioni di viabilità è degenerata nel sangue. Un autotrasportatore di 53 anni è rimasto ferito da un taglio durante un alterco con un dipendente della ditta destinataria del suo carico. La rissa ha scosso la comunità locale, aprendo una delicata vicenda ancora da chiarire.

Varese, 1 luglio 2025 - Un autotrasportatore di 53 anni è rimasto ferito a seguito di una lite per questioni di viabilità. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, a Origgio, in provincia di Varese. A colpire il conducente, secondo quanto ricostruito sinora, sarebbe stato un dipendente della ditta verso la quale il camionista era diretto. il cutter utilizzato dal rapinatore In base a quanto emerso la strada che porta alla ditta, verso la quale il camionista era diretto e dalla quale il dipendente proveniva, è particolarmente stretta. Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Saronno (Varese), la velocità del dipendente alla guida di un'auto avrebbe scatenato il litigio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Origgio, lite stradale finisce nel sangue: camionista di 53 anni ferito con un cutter

In questa notizia si parla di: origgio - lite - camionista - anni

Lite per la viabilità, 53enne ferito con un taglierino davanti a un magazzino di Origgio - Un pomeriggio di tensione ad Origgio: una lite per questioni di viabilità si è trasformata in un episodio violento davanti a un magazzino di largo Boccioni, lasciando un uomo di 53 anni ferito con un taglierino.

Origgio, lite stradale finisce nel sangue: camionista di 53 anni ferito con un cutter; Origgio, lite stradale finisce a coltellate: ferito autotrasportatore di 53 anni.

Origgio, incidente al bivio autostradale: camionista incastrato tra le lamiere - Grave incidente stradale nella mattina di oggi, lunedì 16 dicembre, al bivio A8/A9 a Origgio, in provincia di Varese. Da ilgiorno.it

Origgio festeggia i 100 anni di don Cesare - Origgio ha festeggiato domenica il centesimo compleanno di don Cesare Catella, il più anziano sacerdote della diocesi. Scrive ilgiorno.it