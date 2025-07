Tacchinardi fa il nome sul mercato | Lui sarebbe il giocatore perfetto per l’attacco bianconero! Su Real Madrid Juve…

Alessio Tacchinardi si fa protagonista del mercato, indicandone un nome caldo per la Juventus: Victor Osimhen. L’ex difensore bianconero ha espresso entusiasmo e fiducia, sottolineando come questo giocatore possa rappresentare il profilo perfetto per rinforzare l’attacco della Vecchia Signora. Tra sogni e realismo, le parole di Tacchinardi alimentano le speranze dei tifosi bianconeri: il futuro potrebbe riservare sorprese importanti, e tutto dipende dalle mosse di mercato.

Tacchinardi fa il nome sul mercato: «Lui sarebbe perfetto». Le dichiarazioni del difensore ex Juventus in vista del Real Madrid e non solo. Ecco le parole dell’ex. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Alessio Tacchinardi ha presentato Real Madrid Juve e non solo. L’ex bianconero si è soffermato anche sul mercato ed in particolare sul nome di Osimhen. Per il momento, Victor Osimhen non si è sbilanciato sul suo futuro, ma la sua decisione potrebbe essere presa già nelle prossime settimane. La Juventus, per ora, resta in attesa di sviluppi, pronta a cogliere l’occasione se le condizioni saranno favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com