Roma fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna | sono gravi

Un episodio drammatico scuote Roma: due fratellini sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna mentre giocavano nel giardino di casa. Per fortuna, non sono in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono gravi. La vicenda solleva importanti domande sulla sicurezza degli animali e sulla tutela dei più piccoli, spingendo a riflettere su come prevenire simili incidenti in futuro.

I due bimbi, che non sono in pericolo di vita, stavano giocando nel giardino di casa quando il cane ha scavalcato la recinzione e li ha attaccati.

