Se sei un fan delle serie che catturano il cuore con azione, suspense e storie profonde, non puoi perderti il ritorno di Chicago Fire, P.D. e Med su Italia 1 a partire da luglio. Le nuove stagioni promettono emozioni senza sosta, portando sul piccolo schermo i protagonisti delle emergenze quotidiane in un mix irresistibile di tensione e sentimento. Scopri tutte le date e la programmazione per vivere ogni episodio al massimo!

il ritorno delle serie della saga di chicago su italia 1: date e programmazione. Dal mese di luglio, le appassionate e gli appassionati delle serie One Chicago avranno l’opportunità di seguire in prima serata su Italia 1 le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med. Questi titoli, molto amati per il loro mix di azione, emozioni intense e storie intrecciate tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e medici, tornano a tenere compagnia al pubblico durante l’estate. le date da segnare in agenda. Le nuove stagioni saranno trasmesse secondo il seguente calendario: Chicago Fire – 13ª stagione: a partire da venerdì 11 luglio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - One Chicago su Italia 1: quando vedere Fire, PD e Med

NEWS: LE SERIE ONE CHICAGO TORNANO SU ITALIA 1 FIRE: 13ª stagione da venerdì 11 luglio PD: 12ª stagione da lunedì 14 luglio MED: 10ª stagione da mercoledì 16 luglio Gli show saranno trasmessi con tre episodi ciascuno! Vai su Facebook

