Un incidente inquietante scuote Tezze sul Brenta, Vicenza, dove due operai addetti alla lavorazione delle carni si sono improvvisamente sentiti male in una buca, a causa delle esalazioni di un serbatoio di liquami. La situazione è grave per uno dei lavoratori, attualmente in condizioni critiche, mentre l’altro sta meglio. La ricostruzione dei fatti svela i dettagli di questa drammatica emergenza sul fronte del lavoro.

Incidente sul lavoro a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, dove intorno alle 15.30 due operai addetti alla lavorazione delle carni stavano lavorando in una buca quando, a causa di alcune esalazioni provenienti da un serbatoio di liquami, si sono sentiti male. Uno dei due è ora in condizioni gravi, meno preoccupanti quelle del secondo lavoratore. La ricostruzione dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano lavorando quando uno dei due, per recuperare un oggetto, si è esposto verso il serbatoio di liquami respirandone i fumi e rimanendo asfissiato. Il collega ha cercato di dargli una mano, ma quando ha avvertito i primi capogiri si è tirato subito indietro, riuscendo a cavarsela e a chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vicenza, due operai si sentono male mentre lavorano in buca: uno è grave

