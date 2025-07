Forbidden Fruit anticipazioni 2 luglio | Zeynep prende un grosso spavento e Alihan corre in suo aiuto

Preparati a vivere un’altra giornata di emozioni con Forbidden Fruit! Domani, 2 luglio, Zeynep si troverà di fronte a un terribile spavento, e Alihan sarà pronto a correre in suo aiuto. La tensione si intensifica mentre la trama si infittisce, regalando nuovi colpi di scena che ti lasceranno senza fiato. Non perdere l’appuntamento alle 14.10 su Canale 5: cosa succederà nei prossimi episodi? Scopriamolo insieme!

Scopriamo cosa succederà nell'episodio di domani di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 al posto di Tradimento. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fuit, trasmessa al posto di Tradimento in attesa del suo ritorno a settembre. Dopo aver conosciuto i personaggi nei primi due episodi, la dizi entra nel vivo: già a partire dal prossimo episodio di mercoledì 2 luglio infatti, vedremo le due sorelle Yilidz e Zeynep al centro delle attenzioni dei loro capi. Scopriamo cosa accadrà. Dov'eravamo rimasti Negli scorsi episodi abbiamo conosciuto le sorelle Yildiz e Zeynep, tanto unite quanto diverse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 2 luglio: Zeynep prende un grosso spavento e Alihan corre in suo aiuto

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit - luglio - zeynep

Forbidden fruit, replica puntata del 30 giugno in streaming | Video Mediaset - Oggi, lunedì 30 giugno, torna la soap turca Forbidden Fruit con un episodio ricco di colpi di scena. Ender, intraprendente e decisa, mette in atto un piano audace che si rivolta contro di lei, portandola sull’orlo di perdere tutto.

#ForbiddenFruit | TRAME | settimana 30 giugno - 4 luglio Zeynep, impiegata in un’azienda, vede la sua vita cambiare quando arriva un nuovo capo: l'affascinante Alihan Tasdemir... ANTICIPAZIONI ? http://www.tuttotv.info/2025/06/25/forbidden-fruit-le-tram Vai su Facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 2 luglio: Zeynep prende un grosso spavento e Alihan corre in suo aiuto; Forbidden Fruit: anticipazioni mercoledì 2 luglio! Zeynep in pericolo; Forbidden Fruit, le anticipazioni di oggi (martedì 1 luglio): Zeynep in difficoltà si confida con una collega.

Forbidden Fruit, le anticipazioni di oggi (martedì 1 luglio): Zeynep in difficoltà si confida con una collega - Dopo la prima puntata andata in onda ieri pomeriggio, torna oggi "Forbidden fruit", la nuova soap opera turca che ha preso il posto ... Riporta msn.com

Forbidden Fruit, anticipazioni 2 luglio: Zeynep prende un grosso spavento e Alihan corre in suo aiuto - Scopriamo cosa succederà nell'episodio di domani di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 al posto di Tradimento. Secondo msn.com