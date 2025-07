Black out in pieno centro di Firenze

E-Distribuzione ha reso noto di aver predisposto un piano di lavoro urgente per l'installazione di un 'cavo attrezzo', ovvero un tratto di linea esterno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Black out in pieno centro di Firenze

Caldo, black out in pieno centro di Firenze - Un blackout improvviso ha colpito il cuore di Firenze, lasciando senza corrente una zona strategica tra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica e via del Corso.

