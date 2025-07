Belen Rodriguez al mare con la figlia | È il primo sole che prendo da tre anni soffrivo di depressione

Belen Rodriguez si prende una meritata pausa al mare con la piccola Luna Marì, condividendo un momento di serenità e rinascita. Tra il sorriso della figlia e il calore del sole, la showgirl apre il cuore, svelando un aspetto intimo della sua vita: il superamento di tre anni di depressione. Un messaggio di speranza e resilienza che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura di sé stessi. Continua a leggere.

Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno di vacanza al mare con la figlia Luna Marì. In un video pubblicato su TikTok, mente si rilassa in costume, ha rivelato: "È il primo sole che prendo, non quest'anno, ma da tre anni". E a un follower che le ha chiesto il motivo, la conduttrice ha risposto: "La depressione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

